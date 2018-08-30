Жительница Подмосковья прислала в мордовскую колонию посылку с запрещенными предметами

Сотрудники одной из исправительных колоний Республики Мордовия предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Недавно в исправительную колонию №7 прибыла посылка, отправителем которой является жительница Московской области. Данная посылка предназначалась для осужденного, который был приговорен к 8 годам лишения свободы.

В ходе досмотра посылки сотрудники исправительного учреждения обнаружили и конфисковали мобильный телефон и сим-карту.

В настоящее время проводится проверка по указанному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su