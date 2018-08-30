В Мордовии осудили проводника пассажирского поезда, перевозившего гашиш

В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении 62-летнего проводника пассажирского поезда из Краснодарского края, который перевозил наркотики.

19 октября минувшего года сотрудники полиции обнаружили в служебном купе проводников пассажирского поезда сообщением «Адлер-Воркута» пакеты из-под сока, стирального порошка и перчаток, внутри которых находился гашиш. Вес наркотиков составил более 4,8 кг.

Гашиш перевозил 62-летний проводник указанного поезда, проживающий в Краснодарском крае.

Решением суда в отношении проводника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

Источник: ptproc.ru