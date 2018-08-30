В Мордовии многодетная мать не платит алименты

В Республике Мордовия нерадивая многодетная мать может отправиться в тюрьму из-за неуплаты алиментов.

Недавно гражданка отбывала наказание в исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Республике Мордовия. Шестеро детей женщины находились в детских домах региона. Вернувшись из мест лишения свободы, гражданка забыла о своих детях и не выплачивала алименты.

По причине неуплаты средств на содержание детей судебный-пристав избрал в отношении женщины различные меры в виде ограничения права на выезд за пределы РФ и ареста имущества.

Гражданка несколько раз выплатила алименты, но задолженность так и не погасила. В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности.

Источник: r13.fssprus.ru