Прокуратура Зубово-Полянского района заставляет чиновников думать о людях

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия был оштрафован генеральный директор одной из местных организаций, проигнорировавший обращение граждан.

В конце мая нынешнего года жительница указанного района направила в ООО «Электротеплосеть» обращение с просьбой заменить гнилую опору ЛЭП. Указанное обращение не было рассмотрено в установленные действующим законодательством сроки, и ответ по нему, соответственно, не был дан.

В итоге в отношении генерального директора ООО «Электротеплосеть» была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: prokrm.ru