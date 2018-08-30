Суд обязал жителя Ромодановского района вернуть долг своему знакомому

В Ромодановском районе Республики Мордовия суд взыскал с денежные средства с местного жителя, который не хотел возвращать долг своему знакомому.

5 июня нынешнего года житель указанного района одолжил своему знакомому 139 тыс. рублей. Должник написал расписку, в которой пообещал вернуть денежные средства до 5 июля текущего года.

В установленные сроки денежные средства не были возвращены. По этой причине гражданин, который одолжил деньги, обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по договору займа.

Решением Ромодановского районного суда в пользу истца было взыскано 139 тыс. рублей, 3 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на оплату услуг представителя и 3,9 тыс. рублей в качестве возврата государственной пошлины.

Источник: romodanovsky.mor.sudrf.ru