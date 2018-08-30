В Мордовии осудили жителя Калужской области, продававшего наркотики

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В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Калужской области, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.
27 мая нынешнего года в Саранске был обнаружен рюкзак, внутри которого находились синтетические наркотики массой 76,6 грамма. Было установлено, что владельцем данного рюкзака является 24-летний житель Калужской области, который работает на интернет-магазин, осуществляющий реализацию наркотических веществ.
Спустя некоторое время продавец наркотиков был задержан. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,3 кг наркотиков.
Решением суда житель Калужской области был приговорен к 7 годам тюремного заключения.
Источник: 13.мвд.рф