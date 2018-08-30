В Мордовии осудили жителя Калужской области, продававшего наркотики

В Республике Мордовия суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Калужской области, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.

27 мая нынешнего года в Саранске был обнаружен рюкзак, внутри которого находились синтетические наркотики массой 76,6 грамма. Было установлено, что владельцем данного рюкзака является 24-летний житель Калужской области, который работает на интернет-магазин, осуществляющий реализацию наркотических веществ.

Спустя некоторое время продавец наркотиков был задержан. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,3 кг наркотиков.

Решением суда житель Калужской области был приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф