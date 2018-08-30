В Мордовии психологи работают с осужденными женщинами

В Республике Мордовия психологи работают с осужденными женщинами.

Работники психологической лаборатории исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Республике Мордовия проводят психокоррекционную работу с осужденными женщинами, у которых есть дети.

Программа занятий с осужденными направлена на восстановление чувства материнства, которое очень часто у женщин, находящихся в местах лишения свободы, либо притупляется, либо исчезает.

В ходе занятий с осужденными психологи используют различные методы и приемы работы, среди которых сочинение и рисование сказки, работа с метафорой, фотографией и рисунком, а также визуализация образов.

Занятия проводятся индивидуально и с небольшими группами, в состав которых входят около пяти человек.

Источник: 13.fsin.su