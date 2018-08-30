В Саранске микроавтобус протаранил легковушку

В Саранске произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло днем 29 августа на улице Коммунистической. По предварительной информации, гражданин, управлявший пассажирским микроавтобусом, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть легкового автомобиля, который двигался впереди.

Удар был не очень сильным, поэтому транспортные средства получили незначительные повреждения.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

По информации, опубликованной очевидцами сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo