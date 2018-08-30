Мордовские полицейские призывают руководителей сельхозпредприятий обеспечить сохранность имущества

В Мордовии участились случаи краж из сельхозпредприятий.

Недавно в Ромодановском районе был задержан слесарь фермы, который подозревается в краже сдвоенной металлической двери от животноводческого ограждения. Гражданин сдал похищенную дверь в пункт приема металлолома.

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже напольной плитки из гаража недействующей автоколонны.

Стражи порядка утверждают, что в большинстве случаев причиной частых краж из сельхозпредприятий является недостаточный контроль со стороны руководства, которое не следит за работой сторожей и не устанавливает системы видеонаблюдения. Также весьма часто имеет место использование некачественных замков.

Источник: 13.мвд.рф