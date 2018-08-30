Жителя Ромоданово арестовали за мат

В Ромоданово был арестован местный житель, который громко ругался матом в публичном месте.

Вечером 17 августа нынешнего года гражданин Ивлиев, находясь на улице Набережной, громко ругался матом. Поток нецензурной брани был направлен в адрес знакомой мужчины. Прохожие делали гражданину замечания, но он на них никоим образом не реагировал.

В ходе судебного заседания гражданин Ивлиев полностью признал вою вину.

Решением суда в отношении правонарушителя была избрана мера наказания в виде административного ареста сроком на пять суток.

По информации пресс-службы Ромодановского районного суда.

Источник: romodanovsky.mor.sudrf.ru