В Саранске токсикоман ограбил магазин

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Стражами порядка было установлено, что 25-летний гражданин ворвался в строительный магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил бутылку морилки емкостью 0,5 литра.

Молодой человек сообщил полицейским, что он страдает токсикологической зависимостью. В день преступления парень не нашел дома необходимых веществ и поэтому решил совершить преступление.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

Источник: 13.мвд.рф