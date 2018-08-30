В Саранске токсикоман ограбил магазин

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В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении разбойного нападения.
Стражами порядка было установлено, что 25-летний гражданин ворвался в строительный магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил бутылку морилки емкостью 0,5 литра.
Молодой человек сообщил полицейским, что он страдает токсикологической зависимостью. В день преступления парень не нашел дома необходимых веществ и поэтому решил совершить преступление.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.
Источник: 13.мвд.рф