В Саранске прошли соревнования среди пожарных

В Саранске прошли республиканские соревнования среди пожарных на здании повышенной этажности.

Участниками соревнований стали команды пожарно-спасательных частей из городов республики, которые имеют технику для ликвидации возгораний в высотных зданиях. В состав каждой команды входили девять человек.

В самом начале соревнований пожарные, надев дыхательные аппараты, отправились в условно задымленный подъезд и принялись прокладывать по лестнице рукавную линию для тушения огня. Изначально пострадавших выносили на руках с двенадцатого на десятый этаж, а затем спускали в люльке автоколенчатого подъемника.

Финишировала команда только после того, как пострадавший оказывался в машине медиков, а с условно горящего двенадцатого этажа их пожарного ствола была подана вода в безопасном направлении.

Первое место заняла команда пожарно-спасательной части №31. Второе место досталось представителям пожарно-спасательной части №5. Третье место заняла команда пожарно-спасательной части №1.

Источник: 13.mchs.gov.ru