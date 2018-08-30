В Саранске предстанет перед судом подросток, обвиняемый в незаконном сбыте наркотиков

В Саранске 17-летний подросток обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

7 июня нынешнего года сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по республике в ходе личного досмотра 17-летнего подростка обнаружили и конфисковали 25 пакетиков с наркотиков. Во время досмотра парень пояснил, что наркотическое вещества он изъял из так называемого тайника-закладки. Подросток должен был сбыть наркотики бесконтактным способом.

Парень также указал места, куда им были помещены пять свертков с запрещенным веществом.

Подросток полностью признает свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru