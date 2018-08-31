В Мордовии пьяный мужчина угнал машину, чтобы поехать к девушке

29 августа житель села Кочелаево Ковылкинского района Мордовии сообщил в дежурную часть об угоне его автомобиля, который стоял у дома.

Полицейским удалось быстро установить личность злоумышленника и в результате плана «Перехват» найти похищенное авто.

Как стало известно, похитителем оказался ранее судимый мужчина 29 лет, который занимался ремонтом у заявителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попросил машину у работодателя, чтобы поехать в Саранск к девушке. Владелец транспортного средства ему, естественно, отказал. Тогда пьяный угонщик самовольно достал ключи из барсетки работодателя, когда того рядом не было.

В итоге злоумышленнику удалось выехать из района, а потом его задержали сотрудники ДПС.

В отношении задержанного возбуждено административное производство, рассматривается вопрос о заведении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф