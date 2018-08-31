В авариях на дорогах Мордовии страдают дети

За сутки 30 августа на дорогах Мордовии пострадали три человека, двое из них - дети. Первое происшествие случилось на 36-м км автодороги Комсомольский – Атяшево – Ардатов. 38-летний водитель за рулем «Рено Логан» выехал на встречную полосу без учета безопасного скоростного режима. В результате "Рено Логан» столкнулся с ВАЗ-21093, двигающимся во встречном направлении.

Пассажиры ВАЗ - женщина и 12-летний ребенок - получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Атяшевскую больницу, где им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Вторая авария случилась в Пролетарском районе Саранска. На улице Коваленко в 19:50 водитель автомобиля "Ниссан" при повороте столкнулся в ВАЗ-21213, не предоставив преимущество. В результате аварии "Ниссан" отбросило на выезжающий автомобиль "Киа".

В дорожно-транспортном происшествии пострадала 3-летняя девочка, пассажир в автомобиле "Ниссан". С многочисленными ранами лица и кистей ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу №1, где ей оказали помощь и назначили лечение.

По факту ДТП в рамках возбужденного дела об административном правонарушении проводится проверка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ