«Мой Ростелеком» всегда под рукой: более 60 тысяч абонентов из Мордовии управляют услугами с помощью мобильного приложения

Количество пользователей мобильной версии личного кабинета «Мой Ростелеком» в Республике Мордовия превысило 60 тысяч. По сравнению с началом года показатель увеличился на 20%. Популярность сервиса растет благодаря его простоте и удобству.

«Мы стремимся развивать дистанционные сервисы, чтобы клиентам было максимально комфортно взаимодействовать с компанией. Мобильный личный кабинет позволяет им получать информацию об услугах, начислениях, бонусах, не вставая с дивана, и экономить время на визитах в наши офисы. «Мой Ростелеком» ежемесячно устанавливают более пятисот абонентов в регионе», – рассказал директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев.

Приложение «Мой Ростелеком» – это мини-офис, который всегда под рукой: дома, в дороге или в путешествии. Программу легко установить на смартфон или планшет и управлять услугами из любого места, где есть интернет.

Клиенты могут воспользоваться сервисом, чтобы поменять тарифные планы, подключить и отключить дополнительные опции, оплатить услуги связи, в том числе за близких родственников, настроить автоплатеж. С помощью приложения можно задать интересующие вопросы о тарифах и услугах в онлайн-чате или найти ближайший офис продаж и обслуживания компании.

Абонент, прошедший регистрацию в личном кабинете, может стать участником программы лояльности «Бонус», получать баллы и обменивать их на скидки и подарки.

Подробная информация о бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» – на сайте www.rt.ru. Программу можно скачать в официальных магазинах для Android и для iOs.