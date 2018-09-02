В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло воспламенение автомобиля.

Вечером 1 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Парковой произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автомобиль, припаркованный возле дома №8. Площадь распространения огня составила 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.

Из-за чего загорелось транспортное средство, пока что неизвестно. В качестве предварительной причины воспламенения машины рассматривается техническая неисправность.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru