В Торбеево загорелся нежилой дом

В Торбеево произошло возгорание нежилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 1 сентября. На улице Богдана Хмельницкого внезапно загорелся дом № 42а, в котором в настоящее время никто не живет. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 72 квадратных метров.

В результате возгорания нежилой постройки никто не пострадал.

Из-за чего произошло воспламенение дома, в настоящее время неизвестно. Не исключено, что в данном случае имел место умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru