В Саранске полицейские разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих мужчин, которые подозреваются в похищении денежных средств.

31 августа, около 13:30 трое неизвестных мужчин, находясь в подсобном помещении аптеки, расположенной по адресу – улица Коммунистическая, похитили из сейфа 40 тыс. рублей. Спустя час те же лица украли из салона автомобиля марки ГАЗ, припаркованного на улице Миронова, оставленную без присмотра барсетку, внутри которой находились две банковские карты и денежная сумма в размере 4 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о подозреваемых, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 29-90-39,76-08-80 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф