В Краснослободском районе горело частное подворье

В Краснослободском районе Республики Мордовия произошло воспламенение частного подворья.

1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Ефаево произошел серьезный пожар. На улице Мокшанской горели надворные постройки и жилой дом. В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли пожарные.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Из-за чего произошел пожар, пока что неизвестно. Также нет информации о том, какая из построек, расположенных на территории частного подворья, загорелась первой.

Источник: 13.mchs.gov.ru