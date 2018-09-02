В Саранске столкнулись две иномарки

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок.

Указанный инцидент был зафиксирован 1 сентября на улице Полежаева. При пересечении перекрестка не смогли разъехаться два автомобиля марки BMW и Renault. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому транспортному средству.

Машины получили незначительные повреждения кузова.

По предварительным данным, в результате данного происшествия никто из водителей столкнувшихся иномарок и их пассажиров не пострадал.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo