В Мордовии в ДТП пострадали четыре человека

В Республике Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Поздним вечером 31 августа на 16-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и Рузаевкой, врезались друг в друга два легковых автомобиля марки «Лада-Гранта» и «Лада-Приора». После соударения вторая легковушка вылетела с проезжей части в кювет, а затем опрокинулась.

В результате данного происшествия были травмированы четыре человека. О состоянии пострадавших пока что нет никакой информации.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.

Причина аварии в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru