В Мордовии в ДТП пострадали четыре человека

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В Республике Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
Поздним вечером 31 августа на 16-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и Рузаевкой, врезались друг в друга два легковых автомобиля марки «Лада-Гранта» и «Лада-Приора». После соударения вторая легковушка вылетела с проезжей части в кювет, а затем опрокинулась.
В результате данного происшествия были травмированы четыре человека. О состоянии пострадавших пока что нет никакой информации.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.
Причина аварии в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.
Источник: 13.mchs.gov.ru