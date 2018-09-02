В Рузаевке открылась новая школа

В Рузаевке прошла церемония открытия новой школы.

1 сентября в Рузаевке прошла торжественная церемония открытия школы №12. Новое учебное заведение рассчитано на 800 человек. В последний раз церемония открытия новой школы в Рузаевке проходила 30 лет назад.

В указанной церемонии принял участие глава Республики Мордовия Владимир Волков. Руководитель региона заявил, что в настоящее время власти республики делают всё, чтобы оснастить школы современным оборудованием. Владимир Волков осмотрел помещения нового учебного заведения.

На строительство новой школы в Рузаевке было потрачено около 540 млн рублей. Учебное заведение оснащено современным оборудованием. Также в школе были созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Источник: e-mordovia.ru