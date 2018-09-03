В Саранске велосипедист попал под колеса иномарки

В Саранске иномарка сбила велосипедиста.

Происшествие произошло утром 2 сентября в Октябрьском районе города. На улице Ульянова женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», поворачивая налево, из-за невнимательности допустила наезд на велосипедиста.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у велосипедиста перелом правой большеберцовой кости, перелом головки правой малоберцовой кости со смещением отломков и посттравматический гемартроз правого коленного сустава.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф