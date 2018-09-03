В Темниковском районе загорелось частное подворье

В Темниковском районе Республики Мордовия произошел пожар на территории частного подворья.

Днем 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Жегалово произошел серьезный пожар. На улице Калинина горели надворные постройки и жилой дом. Площадь распространения пламени составила 106 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелись надворные строения и жилой дом, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru