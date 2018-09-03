В Рузаевском районе в ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

2 сентября, в 10:00 на 318-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, водитель автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая обгон, врезался в поворачивавший налево автомобиль марки «Лада-Калина», который двигался в попутном направлении.

Пассажирка «Гранты» были госпитализирована. Женщина получила перелом грудины, а также ссадины обеих кистей рук и правого коленного сустава. Также медицинская помощь понадобилась пассажирке «Калины». Данная участница ДТП отделалась легкими травмами.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: гибдд.рф