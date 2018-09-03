В Саранске в результате ДТП пострадал младенец

В Саранске по причине ДТП пострадал младенец.

Днем 2 сентября на проспекте 50 лет Октября столкнулись две машины. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Форд-Фокус», совершая поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства врезались друг в друга.

Ребенок 2018 года рождения, находившийся в салоне иномарки, доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ №1», где ему была оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф