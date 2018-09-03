В Саранске иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

В Саранске иномарка совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Происшествие произошло 2 сентября, в 15:00 по адресу – улица Ботевградская. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Тойота», во время совершения левого поворота не заметила велосипедиста 2008 года рождения и совершила на него наезд. Стоит отметить, что ребенок, вопреки требованиям ПДД, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

Пострадавший получил перелом обеих костей левой голени со смещением отломков, а также ссадины обеих коленных суставов. Велосипедист был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф