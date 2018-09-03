В Большеигнатовском районе горел нежилой дом

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия произошло возгорание нежилого дома.

Указанный инцидент произошел в ночь на 3 сентября. На улице Максима Горького загорелся дом №68, в котором в настоящее время никто не живет. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано. Огонь серьезно повредил дом.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание нежилой постройки, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru