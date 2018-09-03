В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал человек

В Старошайговском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Утром 1 сентября на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой «Урал», женщина, управлявшая автомобилем марки «Фольксваген», врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Пежо», который поворачивал налево.

Водитель «Пежо» доставлялся в Старошайговскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф