В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал человек

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В Старошайговском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Утром 1 сентября на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой «Урал», женщина, управлявшая автомобилем марки «Фольксваген», врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Пежо», который поворачивал налево.
Водитель «Пежо» доставлялся в Старошайговскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф