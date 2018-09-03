В Саранске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

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В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.
ДТП произошло днем 31 августа в Ленинском районе города. На улице Коммунистической женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На другую сторону улицы гражданка так и не попала. Женщину сбил легковой автомобиль марки «Лада-Приора».
Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4». После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении.
В настоящее время по факту проводится проверка по факту наезда легковушки на женщину.
Источник: гибдд.рф