В Саранске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.

ДТП произошло днем 31 августа в Ленинском районе города. На улице Коммунистической женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На другую сторону улицы гражданка так и не попала. Женщину сбил легковой автомобиль марки «Лада-Приора».

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4». После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении.

В настоящее время по факту проводится проверка по факту наезда легковушки на женщину.

Источник: гибдд.рф