В пригороде Саранска был задержан парень, подозреваемый в краже бутылки коньяка

В пригороде Саранска сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего парня, который подозревается в краже бутылки коньяка из супермаркета.

Вечером 31 августа сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в сетевом супермаркете, расположенном в пригороде Саранска, 26-летний молодой человек похитил бутылку коньяка. Работники торгового заведения пытались остановить парня, но он, ответив им нецензурной бранью, скрылся.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Молодой человек оказывал сопротивление при задержании.

Для дальнейшего разбирательства парень был перредан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по городскому округу Саранск.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia