71-летний житель Саранска подозревается в краже ливневых решеток

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 71-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

31 августа на улице Севастопольской сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили 71-летнего пенсионера, который сидел на краю проезжей части. Росгвардейцы остановились, дабы узнать, не нужна ли мужчине помощь. Затем правоохранители заметили, что на технологическом отверстии ливневой канализации, возле которой присел пенсионер, отсутствует металлическая решетка. Кроме того, на другом отверстии ливневой канализации решетка была полуразобрана.

Выяснилось, что мужчина намеревался похитить указанные решетки. Увидев сотрудников Росгвардии, пенсионер присел на бордюр, изображая усталость.

Для дальнейшего разбирательства горожанин был передан полицейским.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia