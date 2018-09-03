Житель Старошайговского района обвиняется в совершении двух краж

В Старошайговском районе Республики Мордовия суд вынесет приговор в отношении 59-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении двух краж.

Вечером 5 июня нынешнего года 59-летний обвиняемый, находясь в деревне Каргалейка, проник в чужой жилой дом и похитил оттуда бензопилу, бензотриммер, эмалированную и алюминиевую посуду, бак и столовые принадлежности из нержавеющей стали. Общая стоимость похищенного мужчиной имущества составляет более 19,5 тыс. рублей.

6 июня текущего года в селе Старая Обуховка обвиняемый похитил из чужого дома бензотриммер, стоимость которого составляет более 3,9 тыс. рублей.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Источник: vs.mor.sudrf.ru