В Большеигнатовском районе иномарка вылетела в кювет

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия в результате съезда иномарки в кювет пострадал человек.

В ночь на 31 августа на 83-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шкода-Йети», не смогла удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет.

Пассажиру иномарки понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлено, по какой причине женщина не смогла справиться с управлением.

Источник: гибдд.рф