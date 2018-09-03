В Зубовой Поляне загорелся магазин

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В Зубовой Поляне произошло возгорание магазина.
3 сентября, в 08:54 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что загорелся один из магазинов, расположенных на территории указанного поселка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Что спровоцировало возгорание, пока что неизвестно. В качестве наиболее вероятной причины пожара в настоящее время рассматривается неисправность оборудования, установленного в магазине.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru