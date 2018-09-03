В Зубовой Поляне загорелся магазин

В Зубовой Поляне произошло возгорание магазина.

3 сентября, в 08:54 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что загорелся один из магазинов, расположенных на территории указанного поселка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Что спровоцировало возгорание, пока что неизвестно. В качестве наиболее вероятной причины пожара в настоящее время рассматривается неисправность оборудования, установленного в магазине.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru