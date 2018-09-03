В Лямбирском районе в ДТП пострадали два ребенка

В Лямбирском районе Республики Мордовия по причине ДТП пострадали два ребенка.

Ранним утром 31 августа на 11-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Большими Березниками, произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, пенсионер, управлявший автомобилем марки «Опель», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», в результате чего машины столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась девочке 2012 года рождения и мальчику 2006 года рождения, которые находились в салоне «Калины».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Источник: гибдд.рф