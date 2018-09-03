В Мордовии серьезно пострадала 8-летняя девочка, пытавшаяся разжечь костер

В Республике Мордовия 8-летняя девочка получила сильные ожоги, разжигая костер.

Инцидент произошел в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. По предварительной информации, 8-летняя девочка решила на улице разжечь костер. Навыков осторожного обращения с огнем у школьницы не было. При попытке развести костер девочка получила сильнейшие ожоги.

В шоковом состоянии школьница была доставлена в больницу. Медики зафиксировали у ребенка ожоги 30% тела. В данный момент жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru