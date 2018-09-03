В Кочкуровском районе в ДТП пострадал водитель квадроцикла

В Кочкуровском районе Республики Мордовия в результате ДТП пострадал водитель квадроцикла.

Ранним утром 31 августа в селе Сабаево мужчина, находившийся за рулем квадроцикла без регистрационных знаков, проезжая мимо дома №4А, расположенного по адресу – улица Лавровская, не смог справиться с управлением, что в итоге привело к опрокидыванию транспортного средства.

Водитель квадроцикла скрылся с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден полицейскими. Мужчина получил многочисленные ссадины. Также медики, осматривавшие гражданина, зафиксировали подозрение на перелом ребер. От госпитализации мужчина отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф