В Кочкуровском районе в ДТП пострадал водитель квадроцикла

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В Кочкуровском районе Республики Мордовия в результате ДТП пострадал водитель квадроцикла.
Ранним утром 31 августа в селе Сабаево мужчина, находившийся за рулем квадроцикла без регистрационных знаков, проезжая мимо дома №4А, расположенного по адресу – улица Лавровская, не смог справиться с управлением, что в итоге привело к опрокидыванию транспортного средства.
Водитель квадроцикла скрылся с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден полицейскими. Мужчина получил многочисленные ссадины. Также медики, осматривавшие гражданина, зафиксировали подозрение на перелом ребер. От госпитализации мужчина отказался.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
Источник: гибдд.рф