В Саранске водитель иномарки сбил пьяного пешехода-нарушителя

В Пролетарском районе Саранска водитель иномарки сбил пьяного пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Происшествие произошло утром 31 августа недалеко от дома №13, который расположен по адресу – улица Веселовского. Пешеход, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, пересекал проезжую часть по переходу на красный свет светофора. В определенный момент на правонарушителя совершил наезд автомобиль марки «Ниссан-Кашкай».

Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму, закрытый перелом левой бедренной кости, закрытый перелом обеих костей правой голени и закрытый перелом правой седалищной кости.

По факту данного инцидента в настоящее время проводится проверка.

Источник: гибдд.рф