В Саранске благоустроят русло Блохинского ручья

В следующем году в Саранске будут проведены работы по благоустройству русла Блохинского ручья.

3 сентября во время оперативного совещания, которое прошло в городской администрации, глава Пролетарского района Александр Кузьмин заявил, что при подготовке плана указанных работ возникла серьезная проблема, связанная с тем, что вдоль берега ручья расположены гаражные общества.

По словам Александра Кузьмина, многие гаражи расположены хаотично и были установлены без соответствующих разрешений.

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился сносить самовольно установленные гаражи и привлекать к ответственности их владельцев.

Источник: adm-saransk.ru