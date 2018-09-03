В Саранске обсудили благоустройство дворов

Во время оперативного совещания, которое прошло 3 сентября в администрации Саранска, были обсуждены работы по благоустройству дворовых территорий.

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что качество выполняемых работ должно быть на высоком уровне, а в случае необходимости стоит проводить экспертизу при выполнении асфальтобетонных работ.

Также Петр Тултаев распорядился завершить работы по благоустройству двора дома №19, который расположен по адресу – улица Ярославская. Стоит отметить, что работы в указанном дворе уже завершены, но местные жители говорят о том, что не была отсыпана земля и не был построен тротуар в том месте, где регулярно ходят люди.

Глава администрации Октябрьского района Саранска Сергей Мальченков заявил, что проект благоустройства обсуждался с горожанами. Петр Тултаев подчеркнул, что во время принятия подобных решений нужно учитывать мнение всех жильцов, а не только самых активных.

Источник: adm-saransk.ru