Летом мордовские спасатели учили детей плавать

Летом в Республике Мордовия сотрудники МЧС провели акцию под названием «Научись плавать».

Суть указанной акции, на которую намекает её названием, заключалась в том, что представители ведомства учили детей и подростков плавать. Занятия были организованы в 106 летних детских пришкольных лагерях, 17 загородных детских оздоровительных лагерях, 11 спортивных оздоровительных центрах, а также в районных, городских и школьных бассейнах.

В общей сложности сотрудники МЧС провели порядка 800 занятий. В акции приняли участие более 4500 детей и подростков.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru