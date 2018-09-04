В Саранске пожар уничтожил бывшую лыжную базу

В Саранске произошел пожар, который уничтожил бывшую лыжную базу.

Вечером 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Победы произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что постройка полностью охвачена пламенем. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Пожарные смогли не допустить последующее распространение пламени, но отстоять строение им так и не удалось. Огонь полностью уничтожил здание, которое в скором времени должны были снести.

В результате пожара никто не пострадал.

Известно, что ранее в помещении постройки размещалась лыжная база.

Причина пожара пока что неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru