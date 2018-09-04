40-летняя жительница Мордовии стала жертвой неизвестных мошенников

В Старошайговском районе Республики Мордовия 40-летняя местная жительница стала жертвой неизвестных мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, недавно 40-летняя гражданка приобрела автомобиль с неисправным двигателем. На одном из популярных сайтов женщина обнаружила объявление о продаже необходимой ей детали. Гражданка связалась с продавцом, который заявил, что товар будет выслан только после перечисления предоплаты и в качестве доказательства безопасности будущей сделки прислал фото паспорта.

В итоге женщина перечислила 8 тыс. рублей, но товар так и не получила.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что предъявленный продавцом в качестве доказательства честности финансовой операции паспорт принадлежит другому человеку и ранее был утерян.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф