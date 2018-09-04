В Саранске заключили под стражу мужчину, ударившего ножом собутыльника

В Саранске был заключен под стражу уроженец Ивановской области, ударивший ножом своего собутыльника.

27 августа нынешнего года уроженец города Тейково Ивановской области, находясь возле дома №149, расположенного по адресу – улица Республиканская, употреблял алкогольные напитки в компании своих знакомых. В ходе попойки один из собутыльников попытался в приказном порядке отправить другого в магазин, чтобы купить спиртное. В ответ на это уроженец Ивановской области ударил знакомого ножом в живот.

Пострадавший получил колото-резаную рану передней брюшной стенки.

Решением Ленинского районного суда города Саранска уроженец Ивановской области был заключен под стражу.

Источник: vs.mor.sudrf.ru