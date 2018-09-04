В Мордовии из-за засухи был введен режим ЧС

Из-за засухи на территории Республики Мордовия был введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующий указ был подписан главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. Режим чрезвычайной ситуации начал действовать 31 августа.

Прогнозы синоптиков свидетельствуют, что в ближайшее время погодная ситуация в регионе не изменится.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии избегать перегревания, симптомами которого являются сухость слизистых оболочек, покраснение кожи, сильная жажда, потеря сознания, а также остановка сердца. Во время засухи рекомендовано носить головные уборы, чаще находиться в тени и пить как можно больше воды.

Источник: 13.mchs.gov.ru