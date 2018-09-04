Интернет-мошенники ограбили жителя Мордовии

В Мордовии мужчина лишился денежных средств, пытаясь приобрести строительные материалы.

Недавно житель села Пензятка обнаружил на популярном сайте объявление о продаже строительных материалов. Мужчина связался с автором указанной публикации. Продавец потребовал перечислить предоплату, что пострадавший и сделал без каких-либо сомнений.

Товар в ранее оговоренные сроки мужчина так и не получил. В результате мошеннических действий неизвестных лиц гражданин лишился более 3 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф