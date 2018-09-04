В Мордовии стражи порядка подвели итоги операции «Охота: осень-2018»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги операции «Охота: осень-2018».

В ходе проведения указанной операции сотрудниками регионального МВД и управления Росгвардии проверяли, каким образом жители региона соблюдают правила охоты и законодательство об обороте оружия. В общей сложности было проведено более 70 рейдов и порядка 380 проверок.

Было зафиксировано 35 нарушений установленных правил охоты и оборота оружия.

Кроме того, стражи порядка изъяли более 20 единиц огнестрельного оружия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф