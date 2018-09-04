В Мордовии грабитель забыл на месте преступления обвинительное заключение

В Рузаевском районе был задержан 52-летний местный житель, который подозревается в краже из магазина.

Недавно в полицию обратился бухгалтер продуктового магазина, расположенного в селе Красное Сельцо. Заявитель сообщил, что из указанного торгового заведения неизвестным лицом были похищены денежные средства и часть товара. Общая сумма похищенного составила 23 тыс. рублей.

На месте преступления стражи порядка обнаружили обвинительное заключение, которое забыл предполагаемый злоумышленник. Данная улика позволила в кратчайшие сроки разыскать подозреваемого, которым оказался 52-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по причине совершения кражи.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф